Jublains Jublains Jublains, Mayenne LES NUITS DE LA MAYENNE : LE BISTRO Jublains Jublains Catégories d’évènement: Jublains

Mayenne

LES NUITS DE LA MAYENNE : LE BISTRO Jublains, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Jublains. LES NUITS DE LA MAYENNE : LE BISTRO 2021-07-24 – 2021-07-24

Jublains Mayenne Jublains EUR 5 Un soir, à la fermeture, une femme extravertie se présente au serveur mal luné. Le lieu se transforme alors en un terrain de jeu pour les conflits, les artifices excentriques et le swing. Acrobatie, jonglerie, corde, équilibre sont, pour le duo, les seuls moyens de communiquer, de se repousser, de s’attirer l’un vers l’autre, de redonner vie au Bistro. Entre cirque, théâtre et spectacle de rue, la compagnie suisse E1NZ construit des oeuvres pour toute la famille, faites d’échanges non verbaux, autour de personnages pleins de vie ! Le Bistro est un restaurant un peu vieillot, dont les meilleurs moments sont derrière lui. contact@nuitsdelamayenne.com +33 2 43 67 60 90 https://www.nuitsdelamayenne.com/spectacle/le-bistro/ Le Bistro est un restaurant un peu vieillot, dont les meilleurs moments sont derrière lui. Un soir, à la fermeture, une femme extravertie se présente au serveur mal luné. Le lieu se transforme alors en un terrain de jeu pour les conflits, les artifices excentriques et le swing. Acrobatie, jonglerie, corde, équilibre sont, pour le duo, les seuls moyens de communiquer, de se repousser, de s’attirer l’un vers l’autre, de redonner vie au Bistro. Entre cirque, théâtre et spectacle de rue, la compagnie suisse E1NZ construit des oeuvres pour toute la famille, faites d’échanges non verbaux, autour de personnages pleins de vie !

Détails Catégories d’évènement: Jublains, Mayenne Étiquettes évènement : Autres Lieu Jublains Adresse Ville Jublains lieuville 48.25611#-0.49545