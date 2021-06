LES NUITS DE LA MAYENNE – ECHOS RURAUX Ahuillé, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Ahuillé.

LES NUITS DE LA MAYENNE – ECHOS RURAUX 2021-07-27 21:30:00 – 2021-07-27 22:50:00 La Roche Château de La Roche

Ahuillé Mayenne Ahuillé

Echos ruraux – Compagnie Les Entichés

Un village, quelque part en France. Thomas, jeune éleveur fait face au décès soudain de son père. Sa sœur, partie depuis des années à Paris, refait surface. Mais les dettes du père menacent la survie de l’exploitation. La fratrie est clivée, le dialogue quasi impossible. Pourtant il faut trouver des solutions, et pour sauver l’exploitation, toute la commune va s’engager. À partir de témoignages d’habitants du Cher, Mélanie Charvy et Millie Duyé brossent un portrait juste, sensible et plein d’espoir du monde rural d’aujourd’hui. Sans jugement, mêlant humour et gravité, elles installent la pièce au croisement du théâtre documentaire, de la fiction et du théâtre politique.

Repli en cas d’intempérie : Salle des lavandières à Ahuillé

Une navette est à disposition pour faciliter votre venue.

À partir de 13 ans

Spectacle accueilli avec le soutien du Crédit Mutuel Maine−Anjou, Basse−Normandie

Durée : 1h20

