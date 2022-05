LES NUITS DE LA MAYENNE – CYRANO DE BERGERAC Laval, 26 juillet 2022, Laval.

LES NUITS DE LA MAYENNE – CYRANO DE BERGERAC Laval

2022-07-26 – 2022-07-26

Laval Mayenne

Monument de la littérature française, la pièce Cyrano de Bergerac est intemporelle. Elle nous raconte la vie d’un homme avec ses limites, ses forces, ses ruses et sa recherche inlassable de la vérité. Cyrano n’appartient pas à une époque, il appartient au genre humain avec ce qu’il a de plus noir et de plus brillant. Il incarne l’histoire d’un amour triangulaire : Cyrano aime Roxane qui aime et est aimée de Christian. Roxane et Cyrano trouvent Christian beau. Cyrano, lui, se trouve laid. Il va donc se servir de Christian à son insu pour éduquer Roxane à l’amour vrai, au-delà du physique.

Une cinquantaine de personnages de second plan peuple l’œuvre d’Edmond Rostand : bourgeois, pâtissier, soldat, religieux… La compagnie Ultrabutane 12.14 fait la part belle à ces personnages grâce à un chœur théâtral éphémère composé de figurantes et figurants amateurs du département : une relecture moderne d’un texte en alexandrins…à découvrir !

À partir de 8 ans

Mardi 26 juillet à 21h30 : Collège Alain Gerbault à Laval

Mercredi 27 juillet à 21h30 : Parvis des Angenoises – Bonchamp-lès-Laval

