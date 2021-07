LES NUITS DE LA MAYENNE 2021 À HAMBERS Hambers, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Hambers.

LES NUITS DE LA MAYENNE 2021 À HAMBERS 2021-07-28 – 2021-07-28

Hambers 53160

Le CPIE Mayenne − Bas−Maine, Mayenne Culture et le Conseil départemental s’associent pour une odyssée scientifique et théâtrale au bois du Tay. Le voyage débute par une exploration du mystère des arbres : Puis, au cœur de la forêt, venu jusqu’à nous de la nuit des temps, un témoin, sans âge, nous conte La mort n’est que la mort si l’amour lui survit − Histoire d’Orphée, récit poétique écrit par Jean−Pierre Siméon à partir du mythe d’Orphée et Eurydice. Avec ce texte, véritable hymne à la poésie, c’est avant tout le poète, le père des chants que l’on rencontre intimement, grâce à un de ces compagnons de route, qui nous en brosse le portrait. Sept chants comme autant d’épopées et d’atmosphères sonores.

Séance à 15h et 19h – durée: 45 minutes.

A partir de 12 ans

Tarif: 5 €

« la mort n’est que la mort si l’amour lui survit – Histoire d’Orphée » avec la compagnie In Situ

