le jeudi 20 janvier

À l’occasion de la 6e édition des Nuits de la lecture, organisée par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, Richard Gaitet de Radio Nova a demandé à **Catastrophe, Mansfield TYA, Brigitte Fontaine, Léonie Pernet, La Féline, Musique Post-Bourgeoise et Clara Ysé** de nous raconter l’amour. Retrouvez vos artistes préférés chaque après-midi du 17 au 21 janvier 2022 dans l’émission Nova Lova présentée par Jeanne Lacaille et lors d’une émission spéciale le 20 janvier 2022 présentée par Richard Gaitet, et le tout est [à réécouter en podcast](https://www.nova.fr/tag/les-nuits-de-la-lecture/). x Radio Nova 10-12 rue Maurice Grimaud 75018 Paris Paris Quartier des Grandes-Carrières

