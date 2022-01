Les Nuits de la Lecture – stage Bidart Bidart Catégories d’évènement: Bidart

Bidart Pyrénées-Atlantiques Soyez acteurs-lecteurs des nuits de la lecture ! La bibliothèque vous offre un stage de lecture à voix haute.

En amont des Nuits de la lecture (du 20 au 23 Janvier 2022) qui auront pour thème « Aimons toujours ! Aimons encore ! », Toki-Toki vous propose de donner de la voix sur des textes d’amour. Cet atelier mené par des comédiens professionnels du Théâtre des Chimères va vous donner de l’aisance dans la présentation orale et vous amuser ! Ce stage se déroulera sur 4 séances :

→ Le samedi 08 Janvier de 14h à 17h

→ Le samedi 15 janvier de 14h à 17h

→ Le mercredi 19 janvier de 18h à 20h

