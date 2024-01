Les Nuits de la Lecture – Soirée mystère Bar-sur-Aube, vendredi 19 janvier 2024.

Début : 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-19

L’Ordre des Templiers, ces chevaliers mythiques du Moyen Âge, puise ses origines dans notre département de l’Aube. C’est pourquoi la médiathèque Albert Gabriel et la ludothèque itinérante « La Trottinette » vous proposent une « soirée mystère » sur ce thème. Vous et les autres joueurs allez être tour à tour équipiers et adversaires jusqu’à la résolution de l’énigme. Et si le meurtrier, c’était vous ?

Dès 11 ans, sur réservation. Gratuit

Médiathèque Albert Gabriel

Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est mediatheque@barsuraube.fr



