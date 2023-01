Les Nuits de la Lecture Saint-Malo, 21 janvier 2023, Saint-Malo .

2 rue Nicolas Bouvier La Gare Médiathèque La Grande Passerelle Saint-Malo Ille-et-Vilaine La Gare 2 rue Nicolas Bouvier

2023-01-21 14:00:00 – 2023-01-21 20:00:00

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture ont su conquérir, au fil des éditions, un public de plus en plus large.

Pour cette 7ème édition, le thème de « La Peur » a été retenu.

Des contes et albums pour enfants aux histoires fantastiques, des sagas de science-fiction dystopiques aux enquêtes policières, jusqu’aux récits et essais contemporains qui traitent de nos effrois intimes et collectifs face aux crises que nous traversons, le motif de la peur imprègne la littérature et nous invite à explorer toutes les formes de narration, tous les formats de lecture… en particulier la nuit !

A partir de 3 ans. Sur insciption

Téléchargez ci-dessous le programme complet à Saint-Malo.

+33 2 99 40 78 00

