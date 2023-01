Les Nuits de la lecture Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Lectures théâtralisées sur le thème de La Peur. La médiathèque participe pour la 2e fois à cet événement national, en collaboration avec la Cie Garance (ados et adultes) de Ti an Holl – OCM .

Des lectures théâtralisées d’histoires qui donnent la chair de poule… Venez frissonner en famille et découvrez la médiathèque de nuit comme vous ne l’avez jamais vu !…

N'oubliez pas votre doudou pour les plus petits. Et vous, qu'est-ce qui vous fait peur ? Dès à présent, le « mur de la peur » accueille vos mots, dessins, collages, photos… à la médiathèque. Spectacle tout public, à partir de 5 ans Durée 1h15

