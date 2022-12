LES NUITS DE LA LECTURE Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nort-sur-Erdre

LES NUITS DE LA LECTURE Nort-sur-Erdre, 20 janvier 2023, Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre. LES NUITS DE LA LECTURE 35 Rue du Général Leclerc Médiathèque Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique Médiathèque 35 Rue du Général Leclerc

2023-01-20 – 2023-01-21

Médiathèque 35 Rue du Général Leclerc

Nort-sur-Erdre

Loire-Atlantique Nort-sur-Erdre Sur la thématique de la peur, Les Nuits de la lecture reviennent comme chaque année avec des événements organisés dans tout le pays. L’équipe de la médiathèque a préparé pour cette occasion un programme à faire frissonner petits et grands ! Les nuits de la lecture https://www.nort-sur-erdre.fr/agenda-1903/les-nuits-de-la-lecture-12578.html?cHash=4e316d40cfaefe1d625e5cee6d14bfee Médiathèque 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre

dernière mise à jour : 2022-12-23 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nort-sur-Erdre Autres Lieu Nort-sur-Erdre Adresse Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique Médiathèque 35 Rue du Général Leclerc Ville Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre lieuville Médiathèque 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Departement Loire-Atlantique

LES NUITS DE LA LECTURE Nort-sur-Erdre 2023-01-20 was last modified: by LES NUITS DE LA LECTURE Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre 20 janvier 2023 35 Rue du Général Leclerc Médiathèque Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique Loire-Atlantique Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre, Loire-Atlantique

Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique