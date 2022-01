Les nuits de la lecture – Nocturne de la médiathèque Mellac Mellac Catégories d’évènement: Finistère

Mellac Finistère À l’occasion de l’évènement national, une nocturne est proposée à la médiathèque qui restera ouverte jusqu’à 22 h.

bibliotheque@mellac.bzh +33 2 98 71 93 86 https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/

