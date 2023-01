LES NUITS DE LA LECTURE Montpellier, 20 janvier 2023, Montpellier .

39 Boulevard de Bonnes Nouvelles Montpellier Hérault

2023-01-20 – 2023-01-22

Montpellier

Hérault

EUR 6 11 Ne manquez pas la programmation spéciale du Musée Fabre dans le cadre des Nuits de la lecture !

Tous les jours

Toute la journée, le musée met à disposition des coins lecture « parents-enfants ». Venez lire des histoires à vos enfants et retrouver les héros dans les tableaux du musée.

Salle 7: « Les animaux », sélection d’ouvrages en écho aux œuvres des peintres nordiques présentées dans la salle.

Salle 41: « L’arbre et la nuit ».

Vendredi 20, Samedi 21 et Dimanche 22

16h: « Visites-lectures »

Une visite déambulée qui propose la mise en regard des œuvres avec des extraits littéraires choisis. Entre dialogue et écoute, venez découvrir le musée autrement.

Samedi 21 et dimanche 22 janvier

10h15 visite famille « Qui a peur du noir? »

Pour les enfants entre 2 et 5 ans accompagnés de leurs parents.

Cette session en famille propose une immersion dans le jardin de l’artiste Pierre Soulages, la nuit, où tous les sens sont en éveil. A l’aide d’ouvrages et de tapis tactiles, une médiatrice du musée Fabre plonge les enfants au cœur des œuvres. Même pas peur du noir !

7€ par participant.

11h15 visite famille « Pierre n’a plus peur du noir ».

Pour les enfants entre 5 et 8 ans et leurs parents.

Cette visite propose une découverte de l’ouvrage de Michel Pastoureau « Pierre n’a plus peur du noir » dans l’écrin lumineux qui abrite les toiles de Pierre Soulages. Ouvrez les yeux et les oreilles!

16h Visite famille pour les enfants entre 6 et 10 ans et leurs parents. « Panique sur l’Olympe »

Après une session du jeu de société inventé par les équipes du musée, la visite continue dans la galerie des Colonnes : lectures d’ouvrages sur la mythologie et découverte des tableaux sont au programme. L’histoire des Dieux, Déesses et Héros n’auront plus de secrets pour vous!

15h et 16h30 lectures poétiques

Par les élèves du Cours Florent. Laissez-vous plonger dans l’univers étrange et fabuleux d’Edgar Poe. Les élèves proposent des lectures déambulées du poème « Le corbeau » et de la nouvelle » Le cœur révélateur ».

musee.fabre@montpellier3m.fr +33 4 67 14 83 00 https://museefabre.montpellier3m.fr/event/les-nuits-de-la-lecture

