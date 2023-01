LES NUITS DE LA LECTURE Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine Catégories d’Évènement: Mayenne

Meslay-du-Maine

LES NUITS DE LA LECTURE Meslay-du-Maine, 20 janvier 2023, Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine. LES NUITS DE LA LECTURE 3 boulevard d’Aldingen Médiathèque Meslay-du_Maine Meslay-du-Maine Mayenne Médiathèque Meslay-du_Maine 3 boulevard d’Aldingen

2023-01-20 – 2023-01-20

Médiathèque Meslay-du_Maine 3 boulevard d’Aldingen

Meslay-du-Maine

Mayenne Meslay-du-Maine Les 7èmes Nuits de la lecture, organisées pour la deuxième année consécutive par le Centre National du Livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 19 au 22 janvier 2023.

Au programme : escape Game , par Arnaud HOUDAYER, sur le thème de la peur (thématique nationale)

À partir de 10 ans Au programme : Escape Game sur le thème de la peur ! mediatheque.meslay@paysmeslaygrez.fr +33 2 43 02 59 56 Médiathèque Meslay-du_Maine 3 boulevard d’Aldingen Meslay-du-Maine

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Mayenne, Meslay-du-Maine Autres Lieu Meslay-du-Maine Adresse Meslay-du-Maine Mayenne Médiathèque Meslay-du_Maine 3 boulevard d'Aldingen Ville Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine lieuville Médiathèque Meslay-du_Maine 3 boulevard d'Aldingen Meslay-du-Maine Departement Mayenne

Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meslay-du-maine-meslay-du-maine/

LES NUITS DE LA LECTURE Meslay-du-Maine 2023-01-20 was last modified: by LES NUITS DE LA LECTURE Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine 20 janvier 2023 3 boulevard d'Aldingen Médiathèque Meslay-du_Maine Meslay-du-Maine Mayenne mayenne Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine, Mayenne

Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine Mayenne