du samedi 22 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022 à Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné

Cette année, il y aura de l’ambiance à la Médiathèque pour les Nuits de la lecture ! Rencontres d’auteurs, ateliers DIY, films avec pop-corn, boum, visites d’expo à la lampe torche, animations contées, lectures allongées, siestes musicales, atelier relaxation, jeux de société, mosaïque géante en legos, puzzles participatifs, tours de kapla… Réussirez-vous à tout tester ? Et si vraiment rien ne vous fait peur, la Médiathèque offre une expérience extra-ordinaire aux plus audacieux. A partir de minuit les lumières s’éteignent et le public s’installe pour dormir entre les rayons… Faites de beaux rêves ! En partenariat avec la librairie Des Gourmandises sur l’étagère. Retrouvez toutes les informations sur notre site internet.

Gratuit – entrée libre jusqu’à minuit – sur réservation pour dormir sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:30:00 2022-01-22T12:00:00;2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T16:30:00;2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T23:59:00;2022-01-23T00:00:00 2022-01-23T09:00:00

