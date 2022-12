Les nuits de la lecture – Médiathèque Badinter Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Les nuits de la lecture – Médiathèque Badinter Clohars-Carnoët, 20 janvier 2023, Clohars-Carnoët . Les nuits de la lecture – Médiathèque Badinter 25 Rue de Lannevain Médiathèque Badinter Clohars-Carnoët Finistère Médiathèque Badinter 25 Rue de Lannevain

2023-01-20 – 2023-01-20

Médiathèque Badinter 25 Rue de Lannevain

Clohars-Carnoët

Finistère La Médiathèque Robert Badinter invite « La Barque à sons » pour une soirée d’écoute à faire peur !

Venez frissonner en écoutant un florilège de documentaires et de reportages sonores sur le thème de la peur. Pour adultes et adolescents à partir de 12 ans.

Sur inscription avec la carte Matilin. Médiathèque Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët

dernière mise à jour : 2022-12-24 par

Détails Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët, Finistère Autres Lieu Clohars-Carnoët Adresse Clohars-Carnoët Finistère Médiathèque Badinter 25 Rue de Lannevain Ville Clohars-Carnoët lieuville Médiathèque Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Departement Finistère

Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clohars-carnoet/

Les nuits de la lecture – Médiathèque Badinter Clohars-Carnoët 2023-01-20 was last modified: by Les nuits de la lecture – Médiathèque Badinter Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët 20 janvier 2023 25 Rue de Lannevain Médiathèque Badinter Clohars-Carnoët Finistère Clohars-Carnoët finistère

Clohars-Carnoët Finistère