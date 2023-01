Les nuits de la lecture Le Bugue Le Bugue Le Bugue Catégories d’Évènement: Dordogne

Le Bugue

Les nuits de la lecture Le Bugue, 19 janvier 2023, Le Bugue Le Bugue. Les nuits de la lecture Médiathèque Gérard Fayolle Place du 19 mars 1962 Le Bugue Dordogne Place du 19 mars 1962 Médiathèque Gérard Fayolle

2023-01-19 17:00:00 – 2023-01-19

Place du 19 mars 1962 Médiathèque Gérard Fayolle

Le Bugue

Dordogne Le Bugue Nuits de la lecture sur le thème de la peur, en lectures théâtralisées, par Philippe Granger. 17h : partages et échanges avec les lecteurs.

18h30 : lectures théâtralisées suivies du Pot de l’amitié, offert par la municipalité. Échanges et dédicasses. Entrée libre et gratuite. Nuits de la lecture sur le thème de la peur, en lectures théâtralisées, par Philippe Granger. Entrée libre et gratuite. +33 5 53 07 59 08 ©Léandro De Carvalho de Pixabay

Place du 19 mars 1962 Médiathèque Gérard Fayolle Le Bugue

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Le Bugue Autres Lieu Le Bugue Adresse Le Bugue Dordogne Place du 19 mars 1962 Médiathèque Gérard Fayolle Ville Le Bugue Le Bugue lieuville Place du 19 mars 1962 Médiathèque Gérard Fayolle Le Bugue Departement Dordogne

Le Bugue Le Bugue Le Bugue Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-bugue-le-bugue/

Les nuits de la lecture Le Bugue 2023-01-19 was last modified: by Les nuits de la lecture Le Bugue Le Bugue 19 janvier 2023 Dordogne Le Bugue Le Bugue, Dordogne Médiathèque Gérard Fayolle Place du 19 mars 1962 Le Bugue Dordogne

Le Bugue Le Bugue Dordogne