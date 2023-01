LES NUITS DE LA LECTURE Grez-en-Bouère Grez-en-Bouère Grez-en-Bouère Catégories d’Évènement: Grez-en-Bouère

2023-01-21

Mayenne Grez-en-Bouère Les 7èmes Nuits de la lecture, organisées pour la deuxième année consécutive par le Centre National du Livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 19 au 22 janvier 2023.

Au programme : matinée jeux de société, animée par Nicolas de la librairie Jeux Bouquine.

À partir de 5 ans Au programme : matinée jeux de société ! mediatheque.grez@paysmeslaygrez.fr +33 2 43 09 14 81 Médiathèque Grez-en-Bouère 28 Rue de la Libération Grez-en-Bouère

