Les Nuits de la lecture et Inauguration de la Micro-Folie et du FabLab Lannion

Lannion

Les Nuits de la lecture et Inauguration de la Micro-Folie et du FabLab Lannion, 22 janvier 2022, Lannion. Espace Sainte Anne 2 Rue de Kérampont Lannion

2022-01-22 11:00:00 – 2022-01-22 22:00:00

Lannion Côtes d’Armor Les Nuits de la lecture En famille !

• à 11h : Lecture, espace des tout-petits, à partir de 3 ans.

• à 17h30 : Raconte-tapis, espace des tout-petits, pour les 0-5 ans.

• de 17h30 à 19h : Jeux, espace jeunesse, pour les 3-8 ans.

• de 17h45 à 18h15 : Lecture, chapiteau jeunesse, à partir de 3 ans.

• de 18h à 19h30 : Histoires à réalité augmentée, espace jeunesse, pour les 3-8 ans.

• à 18h30 et 19h : Boîte animée, espace des tout-petits, à partir de 5 ans. Pour les ados et adultes

• de 10h à 12h30 : Atelier BD, salle 1

Créez votre personnage de BD avec Fabrice Meddour, illustrateur.

Tout public à partir de 11 ans, sur inscription

• de 15h à 17h : Les P’tits Mots logiques, salle 2.

Atelier d’écriture avec Goulven Le Gall,

Tout public, à partir de 10 ans, sur inscription

• à 18h45, 19h15 et 20h15 : Lecture, espace fiction adulte, au 2e étage

• de 20h à 22h : Escape-Game « Les livres sont en danger », au 1er étage.

À partir de 15 ans, réservation

• de 20h à 22h : Jeux, espace musique

• à 20h : Rencontre/dédicace avec Fabrice Meddour, salle BD. Inauguration de la Micro-Folie et du FabLab

• de 9h30 à 12h30 : A la découverte de la Micro-Folie, salle de conférence

• de 14h à 18h, Venez découvrir le FabLab au 6 rue du 73ème territorial

Des outils du FabLab sont également présentés à l’Espace Ste-Anne, en salle d’animation.

• de 20h30 à 21h30 : L’Amour à l’Opéra !, salle de conférence

