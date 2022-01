Les nuits de la lecture en famille avec Linkbook Direction des Services Départementaux de L’Education Nationale Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Les nuits de la lecture en famille avec Linkbook Direction des Services Départementaux de L’Education Nationale, 20 janvier 2022, Rennes. Les nuits de la lecture en famille avec Linkbook

du jeudi 20 janvier au dimanche 23 janvier à Direction des Services Départementaux de L’Education Nationale

La DSDEN d’Ille et Vilaine, MGEN et Coccinelle Software vous proposent de découvrir le dispositif numérique Le Quart d’Heure de Lecture en Famille. Pour développer le plaisir et le goût de la lecture, une sélection de livres de littérature de jeunesse, à parcourir en ligne, est mise à disposition des enseignants pour leurs élèves et les familles. Le Quart d’Heure de Lecture en Famille est accessible sur smartphone et tablette.

ouvert à tous

Le quart d’heure de lecture en famille avec Linkbook, de jour comme de nuit ! Direction des Services Départementaux de L’Education Nationale 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T08:00:00 2022-01-20T22:00:00;2022-01-21T08:00:00 2022-01-21T22:00:00;2022-01-22T08:00:00 2022-01-22T22:00:00;2022-01-23T08:00:00 2022-01-23T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Direction des Services Départementaux de L'Education Nationale Adresse 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Direction des Services Départementaux de L'Education Nationale Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Direction des Services Départementaux de L'Education Nationale Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/