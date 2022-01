Les nuits de la lecture – Bourse aux livres Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Les nuits de la lecture – Bourse aux livres Moëlan-sur-Mer, 22 janvier 2022, Moëlan-sur-Mer. Les nuits de la lecture – Bourse aux livres École de Kermoulin Lieu-dit Kermoulin Moëlan-sur-Mer

2022-01-22 09:00:00 – 2022-01-22 16:00:00 École de Kermoulin Lieu-dit Kermoulin

Moëlan-sur-Mer Finistère Moëlan-sur-Mer Depuis 4 ans, l’association des parents de l’école de Kermoulin organise une bourse aux livres afin de récolter des fonds pour soutenir les actions pédagogiques de l’équipe enseignante. Livres adultes et enfants, bandes dessinées, beaux-livres, livres d’art, il y en aura pour tous les goûts! Depuis 4 ans, l’association des parents de l’école de Kermoulin organise une bourse aux livres afin de récolter des fonds pour soutenir les actions pédagogiques de l’équipe enseignante. Livres adultes et enfants, bandes dessinées, beaux-livres, livres d’art, il y en aura pour tous les goûts! École de Kermoulin Lieu-dit Kermoulin Moëlan-sur-Mer

