Les Nuits de la Lecture Bidart Bidart Catégories d’Évènement: Bidart

Pyrénées-Atlantiques

Les Nuits de la Lecture Bidart, 19 janvier 2023, Bidart . Les Nuits de la Lecture Bibliothèque Toki Toki Bidart Pyrénées-Atlantiques

2023-01-19 – 2023-01-19 Bidart

Pyrénées-Atlantiques EUR préparez-vous à avoir

(très ? un peu ?) peur… préparez-vous à avoir

(très ? un peu ?) peur… +33 9 51 29 81 22 nuit de la lecture

Bidart

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Bidart, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bidart Adresse Bibliothèque Toki Toki Bidart Pyrénées-Atlantiques Ville Bidart lieuville Bidart Departement Pyrénées-Atlantiques

Bidart Bidart Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bidart/

Les Nuits de la Lecture Bidart 2023-01-19 was last modified: by Les Nuits de la Lecture Bidart Bidart 19 janvier 2023 Bibliothèque Toki Toki Bidart Pyrénées-Atlantiques Bidart Pyrénées-Atlantiques

Bidart Pyrénées-Atlantiques