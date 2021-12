Paris Bibliothèque Place des Fêtes île de France, Paris Les Nuits de la lecture Bibliothèque Place des Fêtes Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les Nuits de la lecture Bibliothèque Place des Fêtes, 22 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 22 janvier 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Lectures par Isabelle Fournier. Isabelle Fournier nous offre un temps de rencontre autour de textes phares. Elle nous propose de savourer ensemble des écrits qui orientent, qui interrogent et qui aident à vivre. Apprenons à chérir notre langage en l’écoutant et en découvrant ses ressources. Un doux moment de poésie à partager Isabelle Fournier nous offre un temps de rencontre autour de textes phares. Elle nous propose de savourer ensemble des écrits qui orientent, qui interrogent et qui aident à vivre. Apprenons à chérir notre langage en l’écoutant et en découvrant ses ressources.

Un doux moment de poésie à partager Bibliothèque Place des Fêtes 18 rue Janssen Paris 75019 Contact : 01 42 49 55 90 bibliotheque.place-des-fetes@paris.fr Date complète :

2022-01-22T19:00:00+01:00_2022-01-22T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Place des Fêtes Adresse 18 rue Janssen Ville Paris lieuville Bibliothèque Place des Fêtes Paris