Les nuits de la lecture audengeoise Audenge Audenge OT Coeur Bassin Audenge Catégories d’Évènement: Audenge

Gironde

Les nuits de la lecture audengeoise Audenge, 19 janvier 2023, Audenge OT Coeur Bassin Audenge. Les nuits de la lecture audengeoise Médiathèque Audenge Gironde

2023-01-19 – 2023-01-22 Audenge

Gironde Audenge EUR Cette année « Les Nuits de la Lecture », manifestation nationale organisée par le Centre National du Livre, vous propose de frissonner d’effroi ! La thématique retenue est celle de la peur…

Attention aux âmes sensibles ! Cette année « Les Nuits de la Lecture », manifestation nationale organisée par le Centre National du Livre, vous propose de frissonner d’effroi ! La thématique retenue est celle de la peur…

Attention aux âmes sensibles ! +33 5 56 26 98 56 @les nuits de la lecture audengeoise

Audenge

dernière mise à jour : 2023-01-13 par OT Coeur Bassin

Détails Catégories d’Évènement: Audenge, Gironde Autres Lieu Audenge Adresse Médiathèque Audenge Gironde OT Coeur Bassin Ville Audenge OT Coeur Bassin Audenge lieuville Audenge Departement Gironde

Audenge Audenge OT Coeur Bassin Audenge Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audenge-ot-coeur-bassin-audenge/

Les nuits de la lecture audengeoise Audenge 2023-01-19 was last modified: by Les nuits de la lecture audengeoise Audenge Audenge 19 janvier 2023 Audenge Audenge, Gironde Gironde Médiathèque Audenge Gironde OT Coeur Bassin

Audenge OT Coeur Bassin Audenge Gironde