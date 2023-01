LES NUITS DE LA LECTURE – ATELIER-CONFÉRENCE Sauvian Sauvian Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Dans le cadre des nuits de la lecture 2023, venez participer à l’atelier/conférence animé par Jean-Jacques Sierra (thérapeute psycho corporel).

Public adulte – sur inscription. Dans le cadre des nuits de la lecture 2023, venez participer à l’atelier/conférence animé par Jean-Jacques Sierra (thérapeute psycho corporel).

Public adulte – sur inscription. mediatheque@ville-sauvian.com +33 4 67 39 91 72 https://www.ville-sauvian.fr/bibliotheque/ sauvian

