Les nuits de la lecture Allauch, 19 janvier 2023

Les nuits de la lecture

Espace François Mitterrand Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Vieux village Allauch Bouches-du-Rhône Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand

2023-01-19 – 2023-01-22

EUR JEUDI 19 JANVIER 2023

BIBLIOTHÈQUE

CONTES MACABRES

Lectures de contes et d’extraits de la littérature fantastique par l’équipe de la bibliothèque.

• De 17h à 17h30 :

jeune public de 6 à 11 ans

• De 18h à 18h30 :

ado/adultes dès 12 ans

Entrée libre





VENDREDI 20 JANVIER • 19H

ESPACE F. MITTERRAND

PROJECTION DU FILM D’ÉPOUVANTE « DANS LE NOIR »

Une famille en proie à une mystérieuse créature qui ne vit que dans le noir. Petite, Rebecca a toujours eu peur du noir. Mais quand elle est partie de chez elle, elle pensait avoir surmonté ses terreurs enfantines. Désormais, c’est au tour de son petit frère Martin d’être victime des mêmes phénomènes surnaturels qui ont failli lui faire perdre la raison. Car une créature terrifiante, mystérieusement liée à leur mère Sophie, rôde de nouveau dans la maison familiale. Cherchant à découvrir la vérité, Rebecca comprend que le danger est imminent… Surtout dans le noir.

Interdit aux moins de 12 ans

Durée 1h20 • Entrée libre





SAMEDI 21 JANVIER • 18H

ESPACE F. MITTERRAND ET BIBLIOTHÈQUE

FRISSONS SUR ALLAUCH

En famille ou entre amis, venez participer au temps fort des Nuits de la lecture lors de la soirée « Frissons sur Allauch » de 18h à 21h30. Entrée libre,

dans la limite des places disponibles.

• 17h45 : Accueil des participants

• 18h : discours d’ouverture suivi du

lancement des animations et des dédicaces

• De 18h15 à 19h15 : Atelier «Dessine moi un monstre cyclope» par l’auteur Christophe Bataillon. Places limitées.

Inscription sur place

• De 18h15 à 20h : Ateliers créatifs,

écriture à la plume de contes macabres, quizz effrayant, séances de maquillages…

• De 18h15 à 20h : Parcours monstrueux.

Vous pensez que rien ne vous fait peur? Alors cette aventure est pour vous.

Tout public à partir de 6 ans accompagné d’un adulte

• De 18h15 à 21h : Séances d’escape game «Le Rituel». La bibliothèque regorge de fabuleux secrets. En farfouillant dans ses plus sombres recoins, vous dénichez un vieux Grimoire. Cet ouvrage relate l’histoire d’un fantôme condamné par des esprits maléfiques à errer entre les murs de cette bibliothèque. Vous entamer alors un rituel afin d’éliminer ces démons, libérer cette âme en peine et lui permettre de rejoindre la lumière…

Par équipe de 3 à 7 – Durée 15 minutes.

Inscription obligatoire sur place.

(Dernière séance à 20h45)

• 20h : Concours de déguisement sur le thème de l’horreur et de la peur

• 20h30 : Apéritif

• 21h : Remise des prix du quizz, du parcours monstrueux et du concours de déguisement

En partenariat avec Allauch BD et en présence de Capitaine Line, Véronique Di Meglio, Aurélie Fredy, Christophe Bataillon, la librairie Prado Paradis,

Emporte-moi dans ton rêve, Team paranormal 8 et Escape The Movie !





DIMANCHE 22 JANVIER

BIBLIOTHÈQUE

ESCAPE GAME :

« LE RITUEL »

Séances : 11h • 13h30 • 16h30

Par équipe de 3 à 7 – Durée 1 heure

Tout public à partir de 14 ans

Sur inscription : bibliotheque@allauch.com





DIMANCHE 22 JANVIER • 15H

ESPACE F. MITTERRAND

SPECTACLE

LA FAUTE D’ORTHOGRAPHE EST MA LANGUE MATERNELLE

Une pièce de et avec Daniel Picouly,

mise en scène Marie-Pascale Osterrieth.

Daniel Picouly revient avec humour sur son passé d’écolier avec une pièce autobiographique, un one man show dans lequel il interprète de façon tendre et drôle l’itinéraire d’un cancre.

Durée : 1h15

Tout public à partir de 10 ans

TARIFS :

• Tarif plein : 12€

• Tarif réduit : 6€

Tarif réduit : Moins de 12 ans, étudiants, carte jeune d’Allauch, résidents des maisons de retraite et du centre hospitalier de la commune, Séniors (+de 63 ans), bénéficiaires du RSA, personne en situation de handicap et un accompagnant

Sur inscription auprès de La Maison du Tourisme :

billetterie@allauch.com

Tél : 04.91.10.49.20

https://billetterie.allauch.com

Venez frissonner aux cours de plusieurs soirée sur le thème de la peur pendant Les nuits de la lecture !

Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch

