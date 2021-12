Bordeaux La MÉCA Bordeaux, Gironde Les nuits de la lecture à la MÉCA La MÉCA Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

La MÉCA, le samedi 22 janvier 2022 à 17:30

**Rencontre autour des œuvres sur** _**Thérèse Desqueyroux**_ : Roman, films, en lien avec le travail de l’artiste Camille Lavaud, présenté dans le hall de la MÉCA. Table-ronde La MÉCA 5 Parvis Corto Maltese 33800 Bordeaux Bordeaux Belcier Gironde

2022-01-22T17:30:00 2022-01-22T19:00:00

