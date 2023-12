Les Nuits de la lecture à la bibliothèque du cinéma François Truffaut Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les Nuits de la lecture à la bibliothèque du cinéma François Truffaut Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris, 18 janvier 2024 19:00, Paris. Le jeudi 18 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit Réservation au 01 40 26 29 33 ou par mail : bibliotheque.cinema@paris.fr Pour les Nuits de la lecture 2024, la bibliothèque du cinéma François Truffaut vous donne rendez-vous pour des lectures de scénarios, en partenariat avec la Cité européenne des scénaristes. A l’occasion des Nuits de la lecture 2024, consacrées au corps, la bibliothèque du cinéma François Truffaut et la Cité européenne des scénaristes organisent une soirée autour de la lecture de scénarios. Jeudi 18 janvier – 19h – Bibliothèque du cinéma François Truffaut – Réservation obligatoire Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma 75001 Paris Contact : +33140262933 bibliotheque.cinema@paris.fr

© Chloé Cruchaudet pour les Nuits de la lecture Détails Heure : 19:00 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75001 Lieu Bibliothèque du cinéma François Truffaut Adresse Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris latitude longitude 48.8620061731389,2.34523985005807

Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/