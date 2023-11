Les Nuits de la Lecture 2024 dans les bibliothèques de Paris Catégorie d’Évènement: ile de france Les Nuits de la Lecture 2024 dans les bibliothèques de Paris, 18 janvier 2024, . Du jeudi 18 janvier 2024 au dimanche 21 janvier 2024 :

.Tout public. A partir de 4 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit

Les Nuits de la lecture se consacrent cette année du corps, une manière de faire écho, bien sûr, aux Jeux Olympiques qui auront lieu à l’été. Près d’une trentaine de bibliothèques de la Ville de Paris y participent. Les Nuits de la lecture se consacrent cette année du corps, une manière de faire écho, bien sûr, aux Jeux Olympiques qui auront lieu à l’été. Près d’une trentaine de bibliothèques de la Ville de Paris y participent. Le corps peut être tout à tour une évocation poétique, un sujet d’anatomie pour la science, le miroir des traits de caractère d’un personnage de roman ou d’album, une forme d’hybridation avec la technologie dans les récits d’anticipation. Le corps est aussi un thème politique et permet d’aborder des questions très contemporaines ; le féminisme, la relation de l’homme à la nature… Lecture musicale, performance de poèmes, spectacle musical dessiné, rencontre, contes… pour adultes et enfants. C’est à nouveau une programmation riche qui sera proposée au public pour ces 8ème Nuits de la lecture. Les bibliothèques de la Ville de Paris Contact : https://bibliotheques.paris.fr/accueil.aspx +33144788050 https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris https://bibliotheques.paris.fr/agenda/

