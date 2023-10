Les Nuits de la lecture 2023, 18 janvier 2024, .

Du jeudi 18 janvier 2024 au dimanche 21 janvier 2024 :

Organisées pour la troisième année consécutive par le Centre national du livre (CNL) sur proposition du ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture reviennent du 18 au 21 janvier 2024.

Cette 8e

édition s’articulera autour du thème du corps, pour faire écho aux Jeux

Olympiques. Le corps figuré dans l’espace littéraire propose une infinité

d’avatars, de métamorphoses et de réflexions poétiques, littéraires,

scientifiques, sociologiques et politiques…

Au cours de quatre

jours et nuits exceptionnels, des milliers d’événements seront

programmés partout en France et au-delà des frontières.

Les Nuits de la

lecture seront l’occasion de proposer des rencontres et des

animations en bibliothèques, en librairies, mais aussi dans les écoles, les

musées, les lieux culturels et artistiques, les espaces associatifs et de

solidarités, les structures pénitentiaires ou encore les Instituts français,

réaffirmant ainsi la

place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous.

Lors de l’édition précédente, ce sont près de 8 000 événements dans 4 000 lieux

qui ont été organisés, rassemblant un public toujours plus nombreux autour du

plaisir de lire et du partage de la lecture.

Plusieurs librairies, bibliothèques et lieux culturels de Paris

