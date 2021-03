Les Nuits de la Forêt – Cernnunos, le Mythe Celte – Château de Senonches, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Senonches.

Les Nuits de la Forêt – Cernnunos, le Mythe Celte – Château de Senonches 2021-07-23 20:30:00 – 2021-07-23 22:00:00

Senonches Eure-et-Loir Senonches Eure-et-Loir

4 4 EUR Entrez dans la forêt mythique et légendaire du monde celtique. Lors d’une balade contée en forêt et à travers différents récits, découvrez ce dieu cornu vénéré pendant l’antiquité : Cernnunos, dieu de la forêt et du cycle naturel. Sur réservation. Sous réserve des conditions sanitaires à venir.

chateau.senonches@gmail.com +33 2 37 37 80 11 http://www.chateau-senonches.com/

