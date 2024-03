Les Nuits de la Crypte #8 : Nuit du dessin Centre d’Art Sacré de Lille Lille, mercredi 3 avril 2024.

Les Nuits de la Crypte #8 : Nuit du dessin Lors de la #8 édition du festival, le Centre d’Art Sacré de LIlle devient « Atelier d’artistes » et se transforme en lieu de (re)créations. Mercredi 3 avril, 19h30 Centre d’Art Sacré de Lille Entrée libre

Début : 2024-04-03T19:30:00+02:00 – 2024-04-03T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-03T19:30:00+02:00 – 2024-04-03T21:30:00+02:00

La « Crypte moderne » devient « Atelier d’artistes » pour une nuit et se transforme en lieu de (re)créations. Des feuilles et des crayons seront mis à disposition pour laisser libre cours à l’interprétation et à la créativité de chacun devant un modèle vivant.

Hugo LARUELLE, artiste, se prête également au jeu. Dans ses peintures, dessins ou photographies, il interroge le portrait, les éléments qui constituent l’identité physique, la distance qu’il entretient avec le réel, la ressemblance, l’image sociale et l’image intime. Les éléments de son travail sont le modèle, le lieu, le moment, la lumière. Il envisage la séance de pose comme un moment privilégié dans un temps suspendu, dans la parenthèse d’un lieu où la lumière, l’histoire et l’espace ont des incidences directes sur la perception qu’il a du corps.

Gratuit. Matériel fourni (feuilles, crayons), prévoir un support solide à poser sur ses genoux.

En présence des artistes du « Collectif d’artistes ».

Médiation culturelle par les artistes.

Centre d'Art Sacré de Lille Place Gilleson 59000 Lille Le Centre d'Art Sacré de Lille, situé dans la « Crypte Moderne » de la cathédrale de Lille expose les œuvres de la Collection Delaine, peintures, sculptures, photographies, dessins, vitrail d'artistes des XXe et XXIe siècles, sur le thème de la Passion du Christ.

Étant tombé gravement malade, Gilbert Delaine avait demandé à des artistes de travailler en s’inspirant des évangiles de la Passion. À partir de 1985, il reçut des œuvres de ses amis artistes, Baselitz , Combas, Kijno, Klasen, Fontana, Warhol et bien d’autres. Et en 1996, il fit don de cette collection au diocèse de Lille.

La « Crypte Moderne », ayant gardée le côté brut initial de l’architecture en béton des années 1930 crée ainsi un espace dépouillé, propice à l’accueil d’une telle collection d’art contemporain.

Le « Centre d’art sacré contemporain » est donc inauguré le 7 décembre 2003, au lendemain du lancement officiel de « Lille 2004, Capitale européenne de la culture » et dans le cadre de la célébration des 90 ans du diocèse de Lille.

En octobre 2013, il a ré-ouvert en l’honneur de la clôture du Centenaire du diocèse et en hommage à son donateur après 5 années de fermeture, pour à nouveau faire découvrir à tous les publics, l’impressionnante collection de La Passion de Dunkerque, aujourd’hui plus communément appelée la Collection Delaine.

Une collection unique en France et dans le Monde ! Une collection qui mêle l’art contemporain à une thématique justement abandonnée par cette époque et ses artistes. Grâce à ces œuvres, le Centre d’Art Sacré de Lille est un lieu de rencontre avec l’Humanité au travers du cœur de la foi chrétienne et de la culture.

Périodes d’ouverture :

– Saison Automnale : Dernier Week-end d’Octobre jusqu’au Premier Week-end de Janvier

(Samedi et Dimanche de 14H30 à 18H30)

– Saison Estivale : Dernier Week-end de Juin jusqu’au Deuxième Week-end de Septembre

(Samedi et Dimanche de 15H à 20H)

– Les « Nuits de la Crypte » (événement culturel) : autour de la Semaine Sainte et de Pâques (Programmation culturel en nocturne du Vendredi avant le Dimanche des Rameaux jusqu’au Dimanche après Pâques) CENTRE D’ART SACRE DE LILLE : Crypte Moderne, Cathédrale ND-de-la-Treille, En bas à gauche des marches du Parvis, Place GILLESON – LILLE

