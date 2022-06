Les Nuits de Franquevaux Vauvert Vauvert Catégories d’évènement: 30640

Vauvert 30640 30640 Musique, cinéma, conférence, concert… Organisées par la Médiathèque de Beauvoisin Soirée d’ouverture à 21h30 Concert Swing du groupe Goosie – Gratuit Possibilité de réserver le repas : 06 13 49 09 93 +33 4 66 01 79 76 Droits libres

