Les Nuits d'Aix Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Les Nuits d'Aix, 12 juillet 2023, Aix-en-Provence

2023-07-12 – 2023-08-20

Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence reçoit son traditionnel marché de nuit. Durant une saison où il fait bon se promener dans la fraîcheur du soir, le cours Mirabeau accueille une multitude d’artisans et de commerçants venus proposer aux Aixois et aux touristes des produits, souvent issus du terroir local.



Venez flâner entre les étals tous les soirs de juillet et d’août pour une balade au cœur de l’été. Les Nuits d’Aix animeront le centre-ville sur le Cours Mirabeau +33 4 42 91 90 00 Mairie d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

