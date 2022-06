Les Nuits Contées au château de Biron Biron Biron Catégories d’évènement: 24540

Biron

Les Nuits Contées au château de Biron Biron, 19 juillet 2022, Biron. Les Nuits Contées au château de Biron Biron

2022-07-19 – 2022-07-19

Biron 24540 Biron Visites théâtralisées sur les contes et légendes de pays à la lueur des lanternes.

Sur réservation, place limitée. Visites théâtralisées sur les contes et légendes de pays à la lueur des lanternes.

Sur réservation, place limitée. +33 5 53 63 13 39 Visites théâtralisées sur les contes et légendes de pays à la lueur des lanternes.

Sur réservation, place limitée. declic et decolle

Biron

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 24540, Biron Autres Lieu Biron Adresse Ville Biron lieuville Biron Departement 24540

Biron Biron 24540 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biron/

Les Nuits Contées au château de Biron Biron 2022-07-19 was last modified: by Les Nuits Contées au château de Biron Biron Biron 19 juillet 2022 24540 Biron

Biron 24540