Les Nuits classiques de Thiers – Trio pour Hautbois, basson et piano 2021-08-12 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-12 Salle Espace Place Saint-Exupéry

Thiers Puy-de-Dôme Thiers EUR L’hautboïste roumain Dorin Gliga, thiernois d’adoption, accompagné de ses deux complices Pavel Ionescu Ambrosie au basson et Michel Bourdoncle au piano, nous proposent un programme découverte de compositeurs peu joués. lesrencontresarioso@gmail.com +33 6 73 63 32 25 http://www.rencontres-arioso.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-18 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez

