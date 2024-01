Les nuits « Cherchez la femme » spécial St·e Valentin·e La Petite Halle Paris, mercredi 14 février 2024.

Le mercredi 14 février 2024

de 19h00 à 00h00

.Public adultes. payant Tarif : 11 EUR

Improbable mais vrai, cette année on a décidé de fêter la saint Valentin à notre façon !

Une fois par mois, l’équipe de « Cherchez la Femme », et la Petite Halle accueillent les nuits « Cherchez la Femme », avec l’idée de mettre en lumière et en valeur les femmes oubliées de l’industrie de la musique. Qu’elles soient vivantes ou non, françaises ou non, jeunes ou vieilles, ces soirées proposent, chaque veille de sortie d’un épisode du podcast de Flore Benguigui, de créer du lien entre toutes ces femmes dans la vraie vie.

Au programme : Table ronde sur les couples dans l’industrie de la musique (pour le meilleur et pour le pire), showcases, blind test géant sur les chansons d’amour, tirage de tarot, tombola solidaire (avec des lots complètement ) dont les bénéfices seront reversés à des associations qui luttent contre les violences conjugales, et comme toujours des autrices, des illustratrices et des vigneronnes. Une soirée évidemment ouverte aux célibataires et à toutes les formes de couples possibles, venez avec votre BFF, votre sœur de coeur ou votre moitié, peu importe, on va célébrer l’amour quel qu’il soit ❤️

INFOS PRATIQUES

La Petite Halle

Située sur la gauche de la Grande Halle de la Villette, 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Entrée libre !

Possibilité de se restaurer sur place !

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://dice.fm/partner/cherchez-la-femme/event/89m97-les-nuits-cherchez-la-femme-8-14th-feb-la-petite-halle-paris-tickets

Les nuits « Cherchez la femme » spécial St·e Valentin·e