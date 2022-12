Les Nuits Cherchez la Femme : Des femmes et des musiques de film La Petite Halle, 26 janvier 2023, Paris.

Le jeudi 26 janvier 2023

de 19h00 à 00h00

. gratuit

Une fois par mois, l’équipe de « Cherchez la Femme », et la Petite Halle accueillent les nuits « Cherchez la Femme ».

Avec l’idée de mettre en lumière et en valeur les femmes oubliées de l’industrie de la musique. Qu’elles soient vivantes ou non, françaises ou non, jeunes ou vieilles, ces soirées proposent, chaque veille de sortie d’un épisode du podcast de Flore Benguigui, de créer du lien entre toutes ces femmes dans la vraie vie.

Car ce qu’il manque encore aux femmes de ce milieu, c’est de pouvoir se constituer un réseau plus facilement et plus concrètement, faire des rencontres professionnelles dans des lieux safes, et pouvoir valoriser leur travail.

Au programme de chacune des soirées, tables rondes et échanges autour des thématiques du podcast, showcases de musiciennes, Dj Sets 100% féminins, et un choix de vins nature féministe de @payetonpinard.

Programmation :

Talk : Uèle Lamore / Prudence

Showcases : Sarah Maison / Brö

DJ set : Emmaï Dee

Cherchez la Femme, le podcast :

« Cherchez la femme » est un podcast mensuel de Flore Benguigui diffusé sur Tsugi Radio qui fait parler des femmes du monde de la musique, dans tous les sens du terme : faire entendre la musique et les histoires de ces femmes trop souvent restées dans l’ombre, et donner la parole à certaines d’entre elles par un entretien autour de leur place de femme dans un milieu résolument masculin.

En somme, aller chercher la femme là où (malheureusement) on ne l’attend pas. En tant que femme mais surtout en tant que chanteuse dans un groupe d’hommes, évoluant lui-même dans un milieu où les femmes sont malheureusement rares ou mises à l’écart, ce genre de problématique est au coeur de l’engagement militant de Flore, mais la recherche et la mise en valeur des ces femmes est aussi une grande source d’inspiration et d’empouvoirement.

Cherchez la femme est en somme un podcast aussi politique que poétique, ludique et accessible.

Chaque épisode du podcast est consacré à un thème bien précis (un instrument, un corps de métier, un style musical…) et s’articule en deux parties complémentaires, l’une plus musicale et historique consacrée à la mise en lumière de certaines femmes trop méconnues, l’autre sous la forme d’un échange avec une femme française familière du thème choisi (musicienne, spécialiste, autrice, chercheuse, etc.)

Exemples de thématiques traitées dans la saison 1 : les femmes bassistes, les cheffes d’orchestre, les femmes trompettistes, les compositrices, les batteuses, les chanteuses…

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Les Nuits Cherchez la Femme : Des femmes et des musiques de film