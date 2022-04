Les Nuits Celtiques de Peniti : ensemble “Beg ha Raz” La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

La Forêt-Fouesnant Finistère Danses et musiques traditionnelles bretonnes. Spectacle de l’Ensemble Beg ha Raz, groupe des Bruyères (cercle + bagad Beuzec Cap Sizun)

Buvette et crêpes sur place. L’accès au site est possible vers 19h30, pas de réservation possible. nautile@foret-fouesnant.org +33 2 98 51 43 15 http://www.foret-fouesnant.org/nautile Danses et musiques traditionnelles bretonnes. Spectacle de l’Ensemble Beg ha Raz, groupe des Bruyères (cercle + bagad Beuzec Cap Sizun)

