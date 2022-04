Les Nuits Celtiques de Peniti : Concert du trio EDF (Ewen, Delahaye, Favennec)

2022-08-31 21:00:00 – 2022-08-31 Dans le cadre des Nuits Celtiques de Peniti Concert du Trio EDF (Patrick Ewen, Gérard Delahaye, Mélaine Favennec).

dernière mise à jour : 2022-04-21

