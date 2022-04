Les Nuits Celtiques de Peniti : cercle “Gwen ha Du” et le duo Yan Gourvil & Neven Sebille-Kernaudour

2022-08-10 – 2022-08-10 Danses et musiques traditionnelles bretonnes. Spectacle du cercle celtique “Gwen ha Du” de Landrévarzec et le duo Yan Gourvil & Neven Sebille-Kernaudour (musique irlandaise)

Danses et musiques traditionnelles bretonnes. Spectacle du cercle celtique "Gwen ha Du" de Landrévarzec et le duo Yan Gourvil & Neven Sebille-Kernaudour (musique irlandaise)

Buvette et crêpes sur place. L'accès du site se fera vers 19h30, pas de possibilité de réservation. nautile@foret-fouesnant.org +33 2 98 51 43 15

