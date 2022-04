Les Nuits Celtiques de Peniti : Cercle Celtique “Kanfarded”

2022-08-24 21:00:00 – 2022-08-24 Danses et musiques traditionnelles bretonnes. Spectacle du Cercle Celtique “Kanfarded” de Saint-Evarzec.

Buvette et crêpes sur place. L'accès au site est possible vers 19h30, pas de réservation possible.

