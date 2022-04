Les Nuits Celtiques de Peniti : Cercle Celtique “Bleuniadur”

Les Nuits Celtiques de Peniti : Cercle Celtique “Bleuniadur”, 20 juillet 2022, . Les Nuits Celtiques de Peniti : Cercle Celtique “Bleuniadur”

2022-07-20 – 2022-07-20 Danses et musiques traditionnelles bretonnes. Spectacle du Cercle Celtique “Bleuniadur” de Saint-Pol de Léon.

Buvette et crêpes sur place. L’accès au site est possible vers 19h30, pas de réservation possible. Danses et musiques traditionnelles bretonnes. Spectacle du Cercle Celtique “Bleuniadur” de Saint-Pol de Léon.

Buvette et crêpes sur place. L’accès au site est possible vers 19h30, pas de réservation possible. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville