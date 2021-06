Manderen-Ritzing Manderen-Ritzing Manderen-Ritzing, Moselle LES NUITS CELTIQUES DE MALBROUCK Manderen-Ritzing Manderen-Ritzing Catégories d’évènement: Manderen-Ritzing

Moselle

LES NUITS CELTIQUES DE MALBROUCK Manderen-Ritzing, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Manderen-Ritzing. LES NUITS CELTIQUES DE MALBROUCK 2021-07-02 18:00:00 – 2021-07-02

Manderen-Ritzing Moselle Manderen-Ritzing 20 EUR Le château de Malbrouck accueille 5 groupes de musique de différents horizons qui vous emmèneront dans

un voyage entre les codes de la musique celtique irlandaise et la modernité des rythmes électro.

Réservations obligatoires: https://chateaudemalbrouck.resa.moselle.fr/

Les groupes accueillis : Green Lads, Owen’s Friends & Dances, Ouberet, Siolta et Irish Duo et en déambulation Jahiner et Duo Tymen e Pensec. moselle@moselle.fr +33 3 87 35 03 87 http://www.chateau-malbrouck.com/ Rémi Villagi, Château de Malbrouck, Le Département de la Moselle © tous droits réservés dernière mise à jour : 2021-06-17 par TROIS FRONTIERES TOURISME

Détails Catégories d’évènement: Manderen-Ritzing, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Manderen-Ritzing Adresse Ville Manderen-Ritzing lieuville 48.69#6.18