Le Festival **Les Nuits celtiques de Malbrouck** accueille 5 groupes de musique de différents horizons pour un voyage entre musique celtique irlandaise et modernité des rythmes électro. * **Green Lads** propose des sonorités variées allant des traditions celtes à l’électro, et ne manque pas de vous donner envie de danser ! * Les **Owen’s Friends** jouent une musique débridée d’inspiration Irlandaise et Ecossaise, en passant par la Bretagne ! * Le groupe **Ouberet** vous emène dans un voyage à travers les contrées Celtes en mêlant instruments traditionnels, chants de marins, légendes à l’énergie rock . * Les fans de l’Irlande sont servis avec **Siolta** qui joue une musique folklorique traditionnelle couplée à des chansons contemporaines sur l’Eire. * Enfin l’**Irish Duo** de Kevin Camus au uilleann-pipe et à la flûte, accompagné de Yann Gourvil à la guitare ne manquent pas d’enflammer la scène ! Réservations obligatoires: [[https://chateaudemalbrouck.resa.moselle.fr/](https://chateaudemalbrouck.resa.moselle.fr/)](https://chateaudemalbrouck.resa.moselle.fr/)

Tarif plein: 20€ / Tarif réduit: 10€ / Gratuit pour les moins de 6 ans

