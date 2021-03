Les Nuits Bressanes 2021, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Louhans.

EUR 45 80 Le stade de Bram accueille depuis 2012, le festival des Nuits Bressanes. Se produiront sur scène cette année, Gims et ses invités, le 09/07/2021, Zazie et Christophe Maé, le 10/07/2021 ainsi que Boulevard des Airs et Patrick Bruel, le 11/07/2021. Les places seront assises dans le respect des annonces gouvernementales. Plus d’informations sur notre site web. Restez connectés!

emilie@lesnuitsbressanes.fr +33 3 85 75 50 08

