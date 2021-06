Les Nuits Blanches Beauvaisiennes Beauvais, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Beauvais.

Les Nuits Blanches Beauvaisiennes 2021-07-02 – 2021-07-04

Beauvais Oise

0 0 A l’occasion des Nuits Blanches Beauvaisiennes, pour 20€ d’achats les vendredis 2 et 9 Juillet dans un commerce participant, la ville de Beauvais et Beauvais Shopping vous offrent un ticket de 5€ à consommer dans un bar, café ou restaurant les vendredis, samedis et dimanches jusqu’à minuit (du 2 au 4 juillet et du 9 au 11 juillet 2021)

À cette occasion, des animations musicales insuffleront une ambiance de fête au cœur de ville, de 18h à 21h.

2000 tickets disponibles . Stationnement gratuit dès 17h

https://www.beauvais.fr/

Ville de Beauvais

