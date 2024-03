LES NUITS avec Club Platinium La Poudrière Belfort, samedi 23 mars 2024.

LES NUITS avec Club Platinium La Poudrière Belfort Territoire de Belfort

LES NUITS sont de retour à La Poudrière avec un nouvel after DJ set pour danser jusqu’au bout de la nuit !

Au programme de la musique bien sûr, 100% vinyles, sélectionnée par la fine flore des DJs de la BFC et du Grand Est. Allez on sort la boule à facettes ! Enfile ta veste à paillettes, ton pantalon pattes d’eph’, des lunettes fluo et viens shaker ton booty sur le dancefloor de La Poudrière !

Les filles du Club Platinium seront aux manettes pour cette 7ème édition ambiance disco et eurodance.

Le collectif Club Platinium vient tout droit de Dijon pour faire danser La Poudrière ! Dans leur viseur, 2 objectifs faire cramer le dancefloor sous une pluie de paillettes et promouvoir la représentation des femmes et minorités de genre dans les musiques électroniques et les arts visuels ! L’équipe débarque avec ses meilleurs vinyles des années 80 et 90 pour lancer une grosse after boum. Let’s dance ! 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 23:00:00

fin : 2024-03-24

La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté contact@poudriere.com

L’événement LES NUITS avec Club Platinium Belfort a été mis à jour le 2024-03-12 par COORDINATION BELFORT