ESSAION THEATRE présente ce spectacle Une comédie contemporaine de 2500 ans !Strépsiadès, riche propriétaire terrien se voit bientôt ruiné par les dépenses excessives de son fils conducteur de chars en proie à la passion des chevaux.Une seule solution : suivre un cours auprès du maitre Socrate qui possède un secret divin pour échapper à toute dette. En sera-t-il capable ?Auteur: AristophaneMise en scene: Jean–Christophe BarbaudAvec: Jean-Christophe Barbaud et Thomas Willaime Une comédie grecque antique à partir de 12 ansDurée: 75 minutes

LES NUEES
ESSAION – SALLE CABARET, 20 mars 2023, PARIS
Un spectacle à la date du 2023-03-20 à 19:15
Tarif : 27.5 à 27.5 euros.
ESSAION – SALLE CABARET PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD Paris

Détails
Lieu ESSAION - SALLE CABARET
Adresse 6, RUE PIERRE-AU-LARD
Ville PARIS
Tarif 27.5-27.5

