_Les Nuées_ est un projet porté par Marianne Villière. En utilisant des pochoirs et des matériaux naturels tel que le Blanc de Meudon, elle représente, sur les vitres de différents sites culturels et touristiques, des nuées d’oiseaux en voie de disparition. Tout au long de l’après-midi du vendredi 3 juin 2022, Marianne Villière va intervenir à l’Archipel Butor, et plus particulièrement sur les grandes parois vitrées qui constitue la tour contemporaine du Manoir des livres. L’occasion est donnée au public de la rencontrer le samedi 4 juin 2022 à partir de 16h30. Au cours d’une présentation déambulée, elle fera découvrir aux visiteurs l’ensemble de son travail.

Gratuit, sur inscription

Marianne Villière et ses nuées d'oiseaux s'installent à l'Archipel Butor.

