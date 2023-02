Les nouvelles voix autochtones Centre culturel canadien, 9 mars 2023, Paris.

Le jeudi 09 mars 2023

de 20h00 à 21h30

. gratuit

Lancement de la nouvelle collection des éditions du Seuil « Voix autochtones » et de son premier titre “Cinq petits indiens” de Michelle Good.

Le Centre culturel canadien est fier d’accueillir, le jeudi 9 mars, Les éditions du Seuil pour le lancement de leur nouvelle collection « Voix autochtones » en France qui met de l’avant le renouveau et la singularité des autrices et auteurs autochtones.

Pour l’occasion, le Seuil lancera un premier titre Cinq petits indiens de Michelle Good. L’écrivaine d’origine crie sera en conversation avec l’auteur innu Michel Jean (Kukum et Atuk aux éditions Dépaysage) qui publiera son nouveau roman Tiohtiá:ke le 15 septembre 2023 dans la même collection.

Découvrez ces grandes voix littéraires qui ont beaucoup à nous dire.

Début des années 1960, île de Vancouver, Canada. Kenny, Lucy, Clara, Howie et Maisie, cinq enfants autochtones sont arrachés à leur famille et envoyés dans l’un de ces pensionnats pour Indiens, tenus par des religieux, dont l’objectif est de « tuer l’Indien dans l’enfant ». Lorsque, au seuil de l’âge adulte, ils seront enfin libérés, il leur faudra apprendre à survivre dans un monde où ils n’ont plus aucun repère et qui les rejette.

Plus qu’aux terribles sévices et aux humi­liations subis par ces enfants, Michelle Good a choisi dans son roman Cinq petits indiens de s’intéresser aux survivants des pensionnats autochtones, à tous ceux et celles qui cherchent à vivre et à être heureux. Malgré tout.

Michelle Good est une autrice crie appartenant à la nation Red Pheasant au Canada. Elle a travaillé comme avocate auprès des survivants des pensionnats autochtones pendant plus de vingt ans et a publié de la poésie, des essais et des nouvelles dans de nombreux magazines et anthologies. Cinq Petits Indiens a notamment reçu au Canada le prix du Gouverneur général 2020 et le prix du public Canada Reads de CBC.

Cette rencontre sera animée par Zoé Courtois, journaliste littéraire et collaboratrice au Monde des Livres.

Elle sera suivie par une séance de signatures.

En partenariat avec les éditions du Seuil

Centre culturel canadien 130 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://canada-culture.org/event/les-nouvelles-voix-autochtones/

Éditions le Seuil Michelle Good et livre 5 petits indiens